Kurultay bitti kavga bitmedi
CHP’de skandallarla dolu kurultay sonrası tekrar başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı sert eleştiriler oldu. Kılıçdaroğlu da eleştirilere, “Kimse çalışmıyor. Tek başıma ben çalışıyorum” dedi...
İstanbul Milletvekili Ali Özcan: Partide yönetim sorunu var. CHP iyi yönetilmiyor. Yapacağınız en iyi şey genel başkanlıktan ayrılmak
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm: Yüzde 25'e takıldık kaldık, sokakta yokuz.
Tunceli Milletvekili Gürsel Erol: Bu gidişatın sonu iyi değil. Topluma umut olamıyoruz.
Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer: Çalışanı cezalandıran, hiç çalışmayanları ödüllendiren bir yönetim anlayışınız var. Böyle gitmez
Ankara Milletvekili Necati Yılmaz: Partiyi rezil eden Aylin Nazlıaka'yı neden affetmek istiyorsunuz. Nedir bu işin sırrı?
Bolu Milletvekili Tanju Özcan: Kurultayda yaşanan mükerrer imza skandalının hesabını kim verecek? Madem imzalar mükerrerdi, Muharrem İnce 447 oyu nasıl aldı?
PARTİLİLERE TEPKİ
■ Aynı toplantıda "kurultay" hesaplaşmasına sahne oldu. Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun önünde kurultayı "fiyasko" olarak nitelendirirken, bazı milletvekilleri de "il ve ilçe başkanlarına" baskı yapıldığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise eleştirilere sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "hiçbir örgüt ve milletvekili çalışmıyor. Tek başıma ben mücadele veriyorum. Kimseden destek alamıyorum" dediği iddia edildi.
ZAFER ŞAHİN
Etiketler: muharrem ince , Aylin Nazlıaka , Kılıçdaroğlu , CHP
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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