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Kurultay bitti kavga bitmedi

’de skandallarla dolu kurultay sonrası tekrar başkan seçilen Kemal ’na karşı sert eleştiriler oldu. Kılıçdaroğlu da eleştirilere, “Kimse çalışmıyor. Tek başıma ben çalışıyorum” dedi...

Kurultay bitti kavga bitmedi
CHP'de kurultaydan sonra yaşanan tartışmalar bitmek bilmiyor. Genel Başkanı Kemal 'na kendi partisinin milletvekilleri isyan bayrağını açtı. CHP'nin önceki gün gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında söz alan çok sayıda milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na "Partiyi yönetemiyorsunuz, genel başkanlıktan ayrılın" mesajı verdiği ortaya çıktı. TAKVİM'in ulaştığı kulis bilgilerine göre CHP'nin 4,5 saat süren basına kapalı grup toplantısında sert tartışmalar yaşandı. Kurultaydaki mükerrer imza tartışmaları ve PM listesinde ağırlığın 3 büyük ile verilmesine tepki gösteren vekiller, Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirilerde bulundu:

İstanbul Milletvekili Ali Özcan: Partide yönetim sorunu var. CHP iyi yönetilmiyor. Yapacağınız en iyi şey genel başkanlıktan ayrılmak
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm: Yüzde 25'e takıldık kaldık, sokakta yokuz.
Tunceli Milletvekili Gürsel Erol: Bu gidişatın sonu iyi değil. Topluma umut olamıyoruz.
Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer: Çalışanı cezalandıran, hiç çalışmayanları ödüllendiren bir yönetim anlayışınız var. Böyle gitmez
Ankara Milletvekili Necati Yılmaz: Partiyi rezil eden 'yı neden affetmek istiyorsunuz. Nedir bu işin sırrı?
Bolu Milletvekili Tanju Özcan: Kurultayda yaşanan mükerrer imza skandalının hesabını kim verecek? Madem imzalar mükerrerdi, 447 oyu nasıl aldı?

PARTİLİLERE TEPKİ
Aynı toplantıda "kurultay" hesaplaşmasına sahne oldu. Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun önünde kurultayı "fiyasko" olarak nitelendirirken, bazı milletvekilleri de "il ve ilçe başkanlarına" baskı yapıldığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise eleştirilere sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "hiçbir örgüt ve milletvekili çalışmıyor. Tek başıma ben mücadele veriyorum. Kimseden destek alamıyorum" dediği iddia edildi.


ZAFER ŞAHİN
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