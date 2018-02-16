Korkunç sır!

İstanbul Arnavutköy’de yol kenarında bulunan cesetlerin sırrı çözüldü. Suriye uyruklu Nısrın Kırıdı ve eşi Lübnanlı Muhammed K.’nin yüklü miktarda para için öldürüldükleri ortaya çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı
Genç çiftin para için öldürüldükleri ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Yol kenarındanağzı koli bandıyla kapatılmış 2 ceset bulundu.Cesetler ilk incelemelerin ardından otopsiişlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nunmorguna götürüldü. Kadının Suriyeli NısrınKırıdı olduğu ve bir buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İkinci cesedin de Kırıdı'nın Lübnanuyruklu eşi Muhammed K.'ye ait olduğubelirlendi. Cinayet Masası, çiftin Başakşehir'deki evinde inceleme yaptı. 10 yaşında bir çocukları olan ikilinin evlerinde gasp edilerek işkence gördükleri, ağız ve burunlarının kapatıldığı koli bandı nedeniyle boğularak öldürüldükleri tespit edildi. İddialara göre; gaspçıların "Bağırmasınlar" diye ağızlarını bantladıkları çift, nefessiz kalarak boğuldu. Caniler yoldacesetleri atarak kaçtı. Suriye uyruklu ikişüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri öldürülen çiftin 10 yaşındaki çocuklarının nerede olduğunu araştırıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.