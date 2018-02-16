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Yol Durumu
  1. Öfke patlaması!
  2. Ölümün kıyısında

Korkunç sır!

Arnavutköy’de yol kenarında bulunan cesetlerin sırrı çözüldü. Suriye uyruklu Nısrın Kırıdı ve eşi Lübnanlı Muhammed K.’nin yüklü miktarda para için öldürüldükleri ortaya çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı

Korkunç sır!
Genç çiftin para için öldürüldükleri ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yaşandı. Yol kenarından ağzı koli bandıyla kapatılmış 2 ceset bulundu. Cesetler ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kadının Suriyeli Nısrın Kırıdı olduğu ve bir buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İkinci cesedin de Kırıdı'nın Lübnan uyruklu eşi Muhammed K.'ye ait olduğu belirlendi. Cinayet Masası, çiftin Başakşehir'deki evinde inceleme yaptı. 10 yaşında bir çocukları olan ikilinin evlerinde gasp edilerek işkence gördükleri, ağız ve burunlarının kapatıldığı koli bandı nedeniyle boğularak öldürüldükleri tespit edildi. İddialara göre; gaspçıların "Bağırmasınlar" diye ağızlarını bantladıkları çift, nefessiz kalarak boğuldu. Caniler yolda cesetleri atarak kaçtı. Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri öldürülen çiftin 10 yaşındaki çocuklarının nerede olduğunu araştırıyor.


Emir SOMER
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