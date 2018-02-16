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Yıldırım, Baykal'ın kızı ile görüştü

Yıldırım, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın kızı ile Münih'te görüştü.

Başbakan Yıldırım, Baykalı unutmadı

, Almanya'da tedavisi devam eden CHP 'ın kızı ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Yıldırım, Almanya'da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yıldırım'ın, Almanya ziyareti kapsamında Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek istediği ancak doktorların, enfeksiyon riski nedeniyle müsaade etmediği öğrenildi.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 22:52
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