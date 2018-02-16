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CNN Türk, Emin Çapa'nın işine son verdi

CNN Türk'te Ekonomi Müdürlüğü yapan Emin Çapa ve ekibinden 3 arkadaşı kovuldu.

CNN Türk, Emin Çapanın işine son verdi
1999'dan bu yana CNN Türk'te görev yapan ve bir dönem kanalın Ekonomi Müdürlüğü'ne geçen Emin Çapa'nın işine son verildi.

EKONOMİCİYDİ SABAH ŞEKERİ YAPTILAR
CNN Türk ekranlarında ekonomi analizleri yapan, yaklaşık 15 yıldır ekonominin çöktüğünü dile getiren Emin Çapa, 15 Temmuz'da tankların önüne yatanlar için hakaret edince, Kanal D Sabah Haberleri'ni sunmaya başlamıştı.

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA HAKARET ETMİŞTİ
"Tankların önüne yatarız, dolarımızı satmayız" cümlesiyle 15 Temmuz gecesi darbeye direnenleri küçümseyen Çapa gelen tepkiler üzerine 'yanlış' anlaşıldığını belirterek tweet'ini silip, özür bile dilememişti.




  • 16 Şubat 2018, Cuma 21:27
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