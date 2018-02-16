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'dan ve açıklaması

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgütün ve ’nin Suriye’nin içinde bulundukları ihtilafları çözmeye yönelik diplomatik çabalarını takdirle karşıladığını belirtti.

NATOdan Türkiye ve ABD açıklaması

Münih'te düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan Stoltenberg, "'nun ve 'nin Suriye konusundaki ihtilafları, özellikle de Türkiye'nin ABD'nin Suriye'de başlıca müttefiki olan PYD'ye karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında oluşan ihtilafları çözmeye yönelik diplomatik çabalarını takdirle karşıladığını" ifade etti.

Stoltenberg, "ABD ve Türkiye, Suriye'deki ihtilafları görüşmek ve çözmek için farklı seviyelerde toplantılar düzenliyor. NATO bu çabaları takdirle karşılıyor" ifadelerini kullandı.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 21:33
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