Türkiye'nin müthiş silahı! Kuş uçurtmayacak
Son yıllarda yakaladığı gelişim ivmesiyle hızla büyüyen milli savunma sanayinin başarılarına bir yenisi ekleniyor. ASELSAN tarafından üretilen Uzun Menzilli Erken İhbar Radar Sistemi (EİRS), 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğultusunda hazırlanan Erken ihbar Radar Sistemi projesinin tedarik çalışmaları hızla devam ediyor.
Star'ın haberine göre; 2011 yılında başlayan proje, nihayete ermesiyle Türkiye'nin savunma alanındaki gücüne güç katacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ASELSAN tarafından üretilen sistemin ilk 4'ü 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.
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