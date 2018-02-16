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'nin müthiş silahı! Kuş uçurtmayacak

Son yıllarda yakaladığı gelişim ivmesiyle hızla büyüyen milli savunma sanayinin başarılarına bir yenisi ekleniyor. ASELSAN tarafından üretilen (EİRS), 2021 yılında 'nin envanterinde olacak.



'nin ihtiyaçları doğultusunda hazırlanan Erken ihbar Radar Sistemi projesinin tedarik çalışmaları hızla devam ediyor.

Star'ın haberine göre; 2011 yılında başlayan proje, nihayete ermesiyle 'nin savunma alanındaki gücüne güç katacak. 'nın yaptığı açıklamaya göre ASELSAN tarafından üretilen sistemin ilk 4'ü 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.
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  • 16 Şubat 2018, Cuma 19:46
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