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açıkladı! İşte 'de öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun birlikte yürüttüğü 'nda öldürülen terörist sayısı 1528'e yükseldi.

TSK açıkladı! İşte Afrinde öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528 olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528 olduğu kaydedildi.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 09:55
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#220;RK&#220;M. TÜRKÜM.

Elinize sağlık, bitene kadar devam. Aslında geç kalındı..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 15:15
Naim Naim

Allah razı olsun Mehmetçiklerimizden desteklerimiz ve dualarımız her zaman Mehmetçiklerimizle binlerce terörist ila cehenneme zümera'ya gönderilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 11:07
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