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'da teröristlerine operasyon

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da kara propagandaya başlayan terör örgütü sempatizanlarına 'da büyük bir operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından da / propagandası yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 10:19
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Ahmetr SARIDOĞAN Ahmetr SARIDOĞAN

Topunuzun Allah Cezasını versin. Vatan hainleri. Bu güzelim memlekete ihanet edilirmi lan soysuzlar. Reisimizi size yedirmeyeceğiz. Pislikler

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evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 14:40
&#246;z.t. öz.t.

yakalamayin haini itlaf edin turkiye savasta olsa sirtimizdan vurur bu soysuzlar yetti artik .

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evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 12:11
T&#252;rkiyem Türkiyem

Bu hainler internette yalan yanlış paylaşımlarda ve yorumlarda bulunarak gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirlemeye, provakasyon yapmaya, algı yaratmaya, devletimizi yıpratmaya çalışmaktadır. Bunlara göz açtırmamak hem internet ortamında hem de tespit edilip alınmaları her türlü mücadeleyi yapmamız gerekiyor.

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evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 11:23
osman osman

hepsinitemizleyin bu ülkenin ekmeğini suyunu içecekin şerefi bir de ihnet edeceksin alçaklar köpek soyları

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evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 10:51
Osman Osman

Göz actirmayin bu serefsizlere. Canlari cehenneme.

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evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 10:44
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