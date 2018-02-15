Adana'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana'da sosyal medya teröristlerine operasyon
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sosyal medyada kara propagandaya başlayan terör örgütü sempatizanlarına Adana'da büyük bir operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Adana , Sosyal medya , PKK , KCK , TSK
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Topunuzun Allah Cezasını versin. Vatan hainleri. Bu güzelim memlekete ihanet edilirmi lan soysuzlar. Reisimizi size yedirmeyeceğiz. Pislikler
yakalamayin haini itlaf edin turkiye savasta olsa sirtimizdan vurur bu soysuzlar yetti artik .
Bu hainler internette yalan yanlış paylaşımlarda ve yorumlarda bulunarak gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirlemeye, provakasyon yapmaya, algı yaratmaya, devletimizi yıpratmaya çalışmaktadır. Bunlara göz açtırmamak hem internet ortamında hem de tespit edilip alınmaları her türlü mücadeleyi yapmamız gerekiyor.
hepsinitemizleyin bu ülkenin ekmeğini suyunu içecekin şerefi bir de ihnet edeceksin alçaklar köpek soyları
Göz actirmayin bu serefsizlere. Canlari cehenneme.
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