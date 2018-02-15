Adana'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.