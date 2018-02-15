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İkinci elde 'Şahin' çılgınlığı! Fiyatları cep yakıyor

Gelişen teknolojiyle birlikte sürücüsüz araçların üretimine başlanırken, elektronik donanımlı bazı araçlar ise şoförün müdahalesi olmadan park edebiliyor. Tüm bu gelişmelere rağmen bazı sürücülerin Şahin model araca olan ilgisini azaltmıyor. 1991 model Şahin otomobil, Türkiye'nin en çok tıklanan ikinci el araç sitesinde 2 bin 500 TL ile 75 bin TL arasından satılıyor. Sitede satışa sunulan 5 bin Şahin'den bazılarının fiyatları kelimenin tam anlamıyla el yakıyor. 28 yıllık aracın fiyatı bazı sıfır araçların fiyatlarını da geride bıraktı.

  • 15 Şubat 2018, Perşembe 09:39
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