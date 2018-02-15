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Takvim'in acı günü

Arkadaşımız ’ın annesi İmoş Atasayar, 72 yaşında hayata veda etti.

Takvimin acı günü
Gazetemiz sayfa sekreteri Filiz Atasayar'ın annesi İmoş Atasayar (72), hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır kanserle mücadele eden 6 çocuk annesi İmoş Atasayar, bugün Tuzla Aydınlı Köyü Cemevi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilecek. Çalışma arkadaşımız ile kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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