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dersi

Mehmetçik dersi
Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'na başladı. Ancak Türkiye düşmanları, bölgede katliam yapıldığı yalanını ortaya attı. Dün sınır ötesinde yaşanan bir olay ise kan lobisinin bu iddiasını çürüten en büyük kanıttı. Dün bölgede yaralı bir teröristi yakaladı. Hatay'da tedavi altına alınan terörist, sorgusu için jandarmaya yollandı.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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