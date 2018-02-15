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İki büyük kayıp

Erdoğan’ın talimatıyla Hafiftaş için bugün devlet töreni yapılacak. Ünlü sanatçı, Teşvikiye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu’da toprağa verilecek.

İki büyük kayıp
Efsane spiker (76) ile Türk halk müziği sanatçısı 'tan acı haber geldi. Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan TRT eski spikeri Tuna Huş'un dün sabah hayata veda etti. Huş, bugün öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selamiali Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


Tuna Huş, 17 yıldır konuşamıyordu.

Geçen yıl kalınbağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi altına alınan Nuray Hafiftaş da kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğum kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" dedi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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