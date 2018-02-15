İki büyük kayıp

Efsane spiker Tuna Huş (76) ile Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'tan acı haber geldi. Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan TRT eski spikeri Tuna Huş'un dün sabah hayata veda etti. Huş, bugün öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme SelamialiCamii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Tuna Huş, 17 yıldır konuşamıyordu.
Geçen yıl kalınbağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi altına alınan Nuray Hafiftaş da kurtarılamadı. CumhurbaşkanıErdoğan, "Vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğum kıymetli sanatçımız NurayHafiftaş, her zamansevgi ve saygıyla yadedilecektir" dedi.
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