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Erdoğan'dan 'na telefon

Erdoğan, operasyon geçiren Genel Başkanı 'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Erdoğandan Kılıçdaroğluna telefon

Cumhurbaşkanı , Genel Başkanı Kemal 'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren ve Ankara Acıbadem Hastanesi'nden taburcu edilen Kılıçdaroğlu'nu bugün telefonla aradı.

'ın, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 17:46
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