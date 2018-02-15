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Erdoğan-Tillerson görüşmesi sona erdi

'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabulü sona erdi. Görüşme 3 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan-Tillerson görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı 'a, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'taki önceliklerini açık bir şekilde ilettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beştepe'de bu akşam gerçekleşen kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin tüm bu konulardaki öncelikleri ve beklentileri ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletildi.

'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Tillerson'ı kabulü, 3 saat 15 dakika sürmüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabul etti












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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 17:43
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Yüzsüz bunlar yüzsüz! Tokadı yersin diyoruz sırıta sırıta ziyarete geliyorlar. Para için herşeyini satar bunlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.02.2018 00:09
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