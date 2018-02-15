Erdoğan-Tillerson görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'a, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'taki önceliklerini açık bir şekilde ilettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beştepe'de bu akşam gerçekleşen kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin tüm bu konulardaki öncelikleri ve beklentileri ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Tillerson'ı kabulü, 3 saat 15 dakika sürmüştü.





