FETÖ'nün akademik yapılanmasına darbe!
FETÖ'nün YTÜ'deki yapılanmasına ilişkin yargılanan 21 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 22 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.
Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih (Fetullah) K., Abdullah B., İbrahim Ö., Muhammed Ç., Mustafa Dağcan Ş., Osman G., Serdal Ş., Tamer C., Yusuf D., Mustafa B., Ergün Y., İbrahim E., İbrahim Ş., Kürşat Hakan O., Muzaffer A., Recep U., Süleyman Hakan S., Şaban Ç., Harun Akif K., Mehmet Rıfat K. ve Bünyamin Y.'yi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9'ar yıl hapse çarptırdı.
Sanıklardan Selahattin A. hakkındaki dosyanın ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Etiketler: Yıldız Teknik Üniversitesi , FETÖ , İstanbul , YTÜ
- Başbakan'dan Alman provokatöre tokat gibi cevap
- Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı
- Afrin'de sıcak saatler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.