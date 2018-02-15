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'nün akademik yapılanmasına darbe!

'nün 'deki yapılanmasına ilişkin yargılanan 21 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖnün akademik yapılanmasına darbe!
'nün yapılanmasına ilişkin davada 21 sanık 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9'ar yıl hapse çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yıldız Teknik Üniversitesi'nde () açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 22 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih (Fetullah) K., Abdullah B., İbrahim Ö., Muhammed Ç., Mustafa Dağcan Ş., Osman G., Serdal Ş., Tamer C., Yusuf D., Mustafa B., Ergün Y., İbrahim E., İbrahim Ş., Kürşat Hakan O., Muzaffer A., Recep U., Süleyman Hakan S., Şaban Ç., Harun Akif K., Mehmet Rıfat K. ve Bünyamin Y.'yi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9'ar yıl hapse çarptırdı.
Sanıklardan Selahattin A. hakkındaki dosyanın ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 17:59
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