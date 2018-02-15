;
Yol Durumu
  1. Bilim adamlarından sahil kentleri için uyarı
  2. CHP Afrin rahatsızlığını yineledi

'ya şoku: Yasaklandı!

yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı düzenlenmek istenen eylemlere izin vermedi, bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı.

PKKya Barzani şoku: Yasaklandı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine üst üste darbeler vuruldu. Karadan ve havadan operasyonlar devam ederken, bölgeye destek ekipleri de gidiyor.

2 EYLEME DE İZİN ÇIKMADI

Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonucu köşeye sıkışan teröristler, farklı bölgelerde eylemler düzenliyor. Bu adreslerden biri de yönetimine bağlı Duhok oldu. Kentte Afrin için düzenlenmek istenen 2 farklı eylem, asayiş ekipleri tarafından engellendi. TERÖR PROPAGANDASINA İZİN YOK
Yasaklamanın ardından Duhok Karakolu'nun önüne yığılan terör yandaşları, kararı protesto etmek istedi. Görevli polisler, Afrin konusunda bir eyleme kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade ederek kalabalığı dağıttı.
Etiketler: ,
  • 15 Şubat 2018, Perşembe 08:44
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
KARTAL KARTAL

ÜLEN BARZO ADAM OLACAKSIN EMME BİRAZ ZAMAN ALACAK.......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 16:15
taka41 taka41

bu konuda Barzaniye güvenmek be Kadar Dogru....bence sindi yaptigi yalakaliktan baska bir sey deiyl...barzani pkk aynidir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 10:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar