;
Yol Durumu
  1. Memleket sevdası
  2. Branda vurduk

Candarma

Candarma
Türk milleti için memleket demek aşk demekti. İşte bu yüzden 14 Şubat Sevgililer Günü için tek sevgi Mehmetçik'e dairdi. 'da ilkokul öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'na gitti. Askeri personel, çocukları büyük bir mutlulukla kabul etti. Ortaya çıkan görüntüler ise vatan aşkının karesiydi.
Etiketler: ,
  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar