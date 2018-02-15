Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda görev yapan Mehmetçik, oluşturulan mevzilerde elleri tetikte 24 saat nöbet tutuyor.
Burseya Dağı'nda eller tetikte
TSK ve ÖSO birliklerinin ele geçirdiği Afrin'deki teröristlerin en önemli mevzilerinden olan Burseya dağı, TSK'ya bağlı kuvvetlerin karakolu haline geldi. Birlikler elleri tetikte hazırda bekliyor.
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