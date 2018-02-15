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'nda eller tetikte

ve birliklerinin ele geçirdiği Afrin'deki teröristlerin en önemli mevzilerinden olan , TSK'ya bağlı kuvvetlerin karakolu haline geldi. Birlikler elleri tetikte hazırda bekliyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip 'nda görev yapan Mehmetçik, oluşturulan mevzilerde elleri tetikte 24 saat nöbet tutuyor.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 11:12
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