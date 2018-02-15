Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

Yunanistan'ın en önemli dergilerinden biri olan Ptisi Diastima'da yayınlanan "Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır" başlıklı yazıda, Türkiyeanalizi dikkat çekti.
TÜRK TEKNOLOJİSİ YOK ETTİ
Yazıda, Afrin'de yerli üretim SİHA'larla vurulan teröristlerden bahsedilirken, teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen "Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına" vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.
"TÜRKLERLE SÜPER DNA İLE BAŞA ÇIKAMAYIZ"
Son zamanlarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle de yapılan analizde "Gerçekleşmesi imkansız ulusal hayalleri görmeyi bir kenara bırakalım. Türklerle süper DNA ile başa çıkamayız, bize modern silahlar lazım" sözleriyle Türkiye'nin askeri olarak kendini geliştirdiğini ama Yunanistan'ın her geçen gün geriye gittiği hatırlatıldı.
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su abd nin avrupanin ambargo lari olmasa daha cook ilerdeydik herkesin korkusu ortada yunanlar altina etmeli abd bosuna mi türkiyeye endise verici yorumu yapiyor gizli ordusu pyd nin yapmak isteyip yapamadiklari ortada okeye 4lü ariyorlarmis sende katil onlara ki sizin ülkeyi de alalim
Ula yunan yok zamanda seni ezip denize döktük, şimdi bodla çiğneyip geçeriz.
HA BUNU BİLİN YUNAN KAFİRLER TÜRKİYE DOSTUNA CENNET DÜSMANINA CEHENNEM VAAT EDER.......................
bu korku kiyamet dek yeter
emegi geçen herkesten Allah razı olsun
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