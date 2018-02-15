;
Yol Durumu
  1. Burseya Dağı'nda eller tetikte
  2. TSK'dan İdlib açıklaması! Konuşlandık...

Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim İHA, helikopter, mühimmat dahil ileri teknoloji kullanması Yunanistan'ın kendisini sorgulama sebebi oldu.

Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

Yunanistan'ın en önemli dergilerinden biri olan Ptisi Diastima'da yayınlanan "Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır" başlıklı yazıda, Türkiyeanalizi dikkat çekti.

TÜRK TEKNOLOJİSİ YOK ETTİ
Yazıda, Afrin'de yerli üretim SİHA'larla vurulan teröristlerden bahsedilirken, teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen "Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına" vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

"TÜRKLERLE SÜPER DNA İLE BAŞA ÇIKAMAYIZ"
Son zamanlarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle de yapılan analizde "Gerçekleşmesi imkansız ulusal hayalleri görmeyi bir kenara bırakalım. Türklerle süper DNA ile başa çıkamayız, bize modern silahlar lazım" sözleriyle Türkiye'nin askeri olarak kendini geliştirdiğini ama Yunanistan'ın her geçen gün geriye gittiği hatırlatıldı.

  • 15 Şubat 2018, Perşembe 11:02
YORUMLAR 11 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (11 yorum)
efendin efendin

su abd nin avrupanin ambargo lari olmasa daha cook ilerdeydik herkesin korkusu ortada yunanlar altina etmeli abd bosuna mi türkiyeye endise verici yorumu yapiyor gizli ordusu pyd nin yapmak isteyip yapamadiklari ortada okeye 4lü ariyorlarmis sende katil onlara ki sizin ülkeyi de alalim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 17:32
T&#220;RK&#220;M. TÜRKÜM.

Ula yunan yok zamanda seni ezip denize döktük, şimdi bodla çiğneyip geçeriz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 17:00
KARTAL KARTAL

HA BUNU BİLİN YUNAN KAFİRLER TÜRKİYE DOSTUNA CENNET DÜSMANINA CEHENNEM VAAT EDER.......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 16:51
musa musa

bu korku kiyamet dek yeter

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.02.2018 14:46
serdar serdar

emegi geçen herkesten Allah razı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.02.2018 13:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (11 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar