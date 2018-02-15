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Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yeni açıklama

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Kadir İnanır pazar sabahı hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı atması tespit edilince acilen ameliyata alınan Kadir İnanır'ın son sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler...

Kadir İnanırın durumuyla ilgili yeni açıklama
Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. İnanır'ın doktoru şunları söyledi:

"Güzel haberleri sizinle paylaşmak için toplandık. Sabah kendisiyle gayet net ve güzel bir konuşma yaptık. Artık kendisi yoğun bakımda değil. Ayağa da kalktı. Yoğun bakımda tutmamızın nedeni bazı risk faktörleriydi. Kadir Bey'in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi. Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri vardı Kadir Bey'in ama vücut iyi cevap verdi. Dün yatağına çıkarma fırsatını bulabildik. Konuşması ve anlaması gayet normal, her işini kendisi yapabilecek durumda. Risk analizlerini yapıyoruz. Olabilecek en kısa zamanda taburcu etmek istiyoruz kendisini."
  • 15 Şubat 2018, Perşembe 11:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Naim Naim

Terör örgütlerine arka çıkmayan teröristlere yandaş olmayan sanatçılarımıza insanlarımıza ne mutlu Allah onlardan razı olsun millet olarak onları seviyor ve destekliyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.02.2018 12:17
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