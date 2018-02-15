Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yeni açıklama

Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. İnanır'ın doktoru şunları söyledi:



"Güzel haberleri sizinle paylaşmak için toplandık. Sabah kendisiyle gayet net ve güzel bir konuşma yaptık. Artık kendisi yoğun bakımda değil. Ayağa da kalktı. Yoğun bakımda tutmamızın nedeni bazı risk faktörleriydi. Kadir Bey'in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi. Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri vardı Kadir Bey'in ama vücut iyi cevap verdi. Dün yatağına çıkarma fırsatını bulabildik. Konuşması ve anlaması gayet normal, her işini kendisi yapabilecek durumda. Risk analizlerini yapıyoruz. Olabilecek en kısa zamanda taburcu etmek istiyoruz kendisini."