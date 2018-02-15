Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idrar yolu rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. CHP'den yapılan açıklamada, CHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gün içinde taburcu edileceği belirtildi.
CHP'den yapılan açıklama şöyle:
"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Acıbadem Hastanesi'nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TABURCU OLDU
İdrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu saat 15.30 sularında hastaneden taburcu edildi.
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AHHH NE KADAR ÜZÜLDÜM BİR BİLSENİZ ,
İdrar yolu mu "idrak"yolu mu?
HADİİİİİİİ KALKIYOR ÖBÜR TARAFIN YOLCULARI KALMASIN....................
birde beynine baktirsaydi iyi olurdu
Afrin düsmanligi idrar yollarina vurmus.
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