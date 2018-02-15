Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idrar yolu rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. CHP'den yapılan açıklamada, CHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gün içinde taburcu edileceği belirtildi.

CHP'den yapılan açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Acıbadem Hastanesi'nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TABURCU OLDU

İdrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu saat 15.30 sularında hastaneden taburcu edildi.