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Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı

Genel Başkanı , idrar yolu rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. CHP'den yapılan açıklamada, "Kılıçdaroğlu'na idrar yolu rahatsızlığı nedeniyle müdahale edildi" denildi

Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı

Genel Başkanı , idrar yolu rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. CHP'den yapılan açıklamada, CHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gün içinde taburcu edileceği belirtildi.

CHP'den yapılan açıklama şöyle:
"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Acıbadem Hastanesi'nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TABURCU OLDU
İdrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu saat 15.30 sularında hastaneden taburcu edildi.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 13:25
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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VAH VAH VAH VAH

AHHH NE KADAR ÜZÜLDÜM BİR BİLSENİZ ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 15.02.2018 17:35
ağası ağası

İdrar yolu mu "idrak"yolu mu?

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 15.02.2018 16:40
KARTAL KARTAL

HADİİİİİİİ KALKIYOR ÖBÜR TARAFIN YOLCULARI KALMASIN....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 15.02.2018 16:20
eren eren

birde beynine baktirsaydi iyi olurdu

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 15.02.2018 16:15
Mete Mete

Afrin düsmanligi idrar yollarina vurmus.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 15.02.2018 15:39
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