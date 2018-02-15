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olsun

Ant olsun
'daki Işıklar Astsubay Meslek Yüksekokulu, mezunlarını verdi. Eğitimini tamamlayan bin 668 Jandarma, asker selamı verip içti.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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