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lı memur maaşları e-bordo sorgulama ekranında

Memurlar farkı mıyla birlikte yeni maaşlarına kavuşacak. 2018 yılında gelen zamla birlikte memurlar ne zaman maaş alacaklarını e-bordro ekranında sorgulayabilecek. Peki memurların maaş alma günü ne zaman? e-Bordro ekranında zamlı memur maaşları yayınlandı mı? İşte 2018 yılındaki memur maaşları...

Zamlı memur maaşları e-bordo sorgulama ekranında

Memurlar farkı mıyla birlikte 2018 yılında yeni maaşlarına da kavuştu. Her ayın 15'inde maaş alan memurların gözü e-bordo maaş sorgulama ekranında. e-Bordo maaş sorgulama ekranı ile memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor.

E-BORDO SORGULAMA İŞLEMİ&NBSP;E-DEVLET'TE
Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün.

e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 17:10
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