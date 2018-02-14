Zamlı memur maaşları e-bordo sorgulama ekranında

Memurlar enflasyon farkı zammıyla birlikte 2018 yılında yeni maaşlarına da kavuştu. Her ayın 15'inde maaş alan memurların gözü e-bordo maaş sorgulama ekranında. e-Bordo maaş sorgulama ekranı ile memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor.

E-BORDO SORGULAMA İŞLEMİ&NBSP;E-DEVLET'TE

Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün.

e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.