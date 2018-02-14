;
Yol Durumu
  1. Kadına şiddetin fotoğrafı
  2. Mehmetçik dersi

Atatürk Havalimanı’nda 'Çinçila' operasyonu



İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda yaptıkları çalışmada Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen kürk yapımında kullanılan Çinçila derisi ile vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.

  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 16:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar