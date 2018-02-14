Atatürk Havalimanı’nda 'Çinçila' operasyonu

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda yaptıkları çalışmada Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen kürk yapımında kullanılan Çinçila derisi ile vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda yaptıkları çalışmada Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen kürk yapımında kullanılan Çinçila derisi ile vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.
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