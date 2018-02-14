Başbakan Yıldırım Yunanistan ile artak Kardak krizi ile ilgili Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesi yaptığını ve bundan sonra sürekli iletişim hattının açık olması ile çözülmesi yönünde mutabakata varıldığını söyledi.

Başbakan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ziyaretin esnasında karşılıklı yatırımın daha da geliştirilmesi için alınabilecek yeni tedbirler ve kararlar gözden geçirilecek. Belarus'un ardından Almanya ziyaretinde Şansölye Merkel ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Almanya ve Türkiye arasında varolan bütün alanları görüşme fırsatımız olacak.

Almanya'da 3.5 milyona varan Türk toplumu, Almanya-Türkiye ilişkileri için önem ifade etmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinde bundan sonra da şüphesiz Almanya'nın rolü devam edecektir.

DÜŞEN ATAK HELİKOPTERİ

Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil ve belirti yok. Bütün ihtimalleri göz ardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu. Silahlı kuvvetler bünyesinde çalışma devam ediyor. Henüz tamamlanmış değil.

YUNANİSTAN'A EGE UYARISI

Ege Denizi Yunanistan ile aramızda bir dostluk denizi olmalıdır. Dolayısıyla Ege'de iki ülkenin paylaşacakları, ayrışacakları konulardan daha fazla. Ege'de zaman zaman baş gösteren sorunlar yeni değil, konjonktürel. Mevkidaşıma şunu söyledim. Her türlü sorunu konuşarak çözebiliriz. Gerginliklerden uzak durulmasının daha hayırlı olacağını açık sözlülükle kendisine ifade ettik. Sahada ithamlar var. Bir gerginlik veya çatışma riski tek taraflı olmaz. İhlal varsa karşı tarafta da ihlal olur. Bu ihlallerin olmaması için sadece Türkiye'nin dikkatli olması gerekmiyor. Aynı zamanda Yunanistan'daki, sahadaki aktörler de daha dikkatli olmalı. İhtilaf alanlarından uzak durmaları gerekir. Kardak ile başlayan gerilimde bazı ihlaller olmuş ve karşılık verilmiştir. Bundan sonra sürekli iletişim hattının açık olması ile çözülmesi yönünde mutabakata vardık. İki ülkenin genelkurmay başkanlarının görüşmesi önceden kararlaştırılmıştı. Yunanistan Başbakanı bu görüşmenin NATO marjında Brüksel'de yapılması teklifinde bulundu biz de kabul ettik. Mayıs ayında zannediyorum bu çerçevede iki ülke genelkurmay başkanları bir araya gelip yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaklardır. Eğer görüşmezsenizi, konuşmazsanız yanlış kanallardan yanlı bilgiler devreye girer.