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'dan flaş açıklama! İşte öldürülen terörist sayısı

'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1485'e yükseldiği bildirildi.

TSKdan flaş açıklama! İşte öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 485 olduğu açıklandı..

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri /KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu 46 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 485 olduğu kaydedildi.

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 09:58
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