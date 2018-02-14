Tillerson’ın önüne bu liste konacak!
Yarın (perşembe) Ankara’da olacak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın önüne ABD’nin Suriye’de işlediği günahlar koyulacak. Gündemde Afrin Harekatı ve Menbiç olacak.
SALDIRI VE KAYIP LİSTESİ VERİLECEK
Tillerson'ın temasları sırasında önüne PKK/PYD'nin terör eylemleri bir kez daha belgeleri ile koyulacak. Türkiye görüşmelerde PKK/PYD'nin Türkiye'yi hedef alan saldırılarını hatırlatacak. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde son bir yıl içerisinde PYD'nin işgal ettiği bölgelerden Türkiye'ye 700'den fazla füze atıldığı, Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte yaklaşık yüz füze daha fırlatıldığı, bu saldırılarda sivillerin öldüğü hatırlatılacak. Saldırılar ve yaşanan can kayıplarının listesi Tillerson'a verilecek.
'SİLAHLARINIZLA SALDIRIYOR' DENİLECEK
Yine bu saldırılarda ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesi ile gönderdiği silahları Türkiye'ye karşı kullanıldığı yönündeki deliller de sıralanacak. Bölücü örgüte 2019 bütçesinden 550 milyon dolar ayrılmasına ilişkin rahatsızlık iletilecek. DEAŞ gerekçesi ile verilen 5 bin tır ve 2 bin uçak silahın söz konusu örgütle mücadelede büyük oranda başarıya ulaştığı için toplanması istenecek. ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile terörist olarak görmediği PYD'nin organik bağı bir kez daha anlatılacak. PKK'nın PYD'ye verilen silahlarla düzenlediği saldırıların kanıtları da dosyalarda yer alacak.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu , Rex Tillerson , Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Hainler haalarını anladılar ama çakal abd bir türlü izah edemiyor çünkü haksılar haksız yanlış işler yapıyorlarYüzsüzler gelirler
BENCE MİSAFİR UMDUGUNU DİİİİİİİL BULDUGUNU YEMESİ LAZIM......................
Tekme Spor
bu adamla ne konuşulacakki hepsi daha önce konuşuldu geri zekalımı bu tekrar tekrar dinliyor dalga geçiyor pislik
demis olmak iicn söylemek ayri bir konu..amam ABD zaten bize karsi kullanilsin diye o silahlari pkk Verdi.hedef bizdik halen biziz .daes filan hikaye.
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