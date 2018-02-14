Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile destan yazdı. Jandarma ve Polis Özel Harekat da Mehmetçik’e destek için sınırın öbür tarafına ulaştı. Kahramanlar, Mehter Marşı eşliğinde operasyona katıldı... Hatay’da konvoyun geçtiği tüm yollara bayrağımız asıldı...
Bizim için "Önce Vatan"dı... Mühim olan vatansa gerisi teferruattı... Zeytin Dalı Harekatı da bunun en önemli kanıtıydı... Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 26'ncı gün geride kaldı. Mehmetçik terör noktalarını tek tek ortadan kaldırdı. Jandarma ve Polis Özel Harekat da Mehmetçik'e destek için yola çıktı. JÖH ve PÖH timleri, toplu şekilde ant içti ve cepheye aktı. Mehter marşı eşliğinde operasyona katıldı... Hatay'da konvoyun geçtiği tüm yollara bayrağımız asıldı.
1439 TERÖRİSTÖLDÜRÜLDÜ TSK, Afrin'de şu ana kadar bin 439 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Arşali köyünü terör örgütü PYD/ PKK'dan temizledi.
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