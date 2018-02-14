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Milli kayıp!

’ın kullandığı araç, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Sürücü ile otomobildeki hayata gözlerini kapadı

Milli kayıp!
Trafik sı, yine can aldı. Korkunç olay, 'da yaşandı. Rüçhan Gürkan (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki demir direğe çarptı.


Çarpmanın etkisiyle otomobil direğe saplandı. Korkunç kazada, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobilde bulunan Rüveyda Güler (21) hayata gözlerini kapadı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 2 gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Cesetler, aracın içinden güçlükle çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gürkan ile Güler'in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.


, daha 21 yaşındaydı. Kaza kurbanı olan genç kızın ölüm haberi, sporcu arkadaşlarını yıktı.

Acı haberi alan gençlerin aileleri yıkıldı. Polis, korkunç kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demir direğe çarpan otomobilde ile birlikte yaşamını yitiren Rüveyda Güler'in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olduğu ortaya çıktı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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