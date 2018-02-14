Milli kayıp!
Rüçhan Gürkan’ın kullandığı araç, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Sürücü ile otomobildeki milli sporcu Rüveyda Güler hayata gözlerini kapadı
Çarpmanın etkisiyle otomobil direğe saplandı. Korkunç kazada, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobilde bulunan Rüveyda Güler (21) hayata gözlerini kapadı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 2 gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Cesetler, aracın içinden güçlükle çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gürkan ile Güler'in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Milli sporcu Rüveyda Güler, daha 21 yaşındaydı. Kaza kurbanı olan genç kızın ölüm haberi, sporcu arkadaşlarını yıktı.
Acı haberi alan gençlerin aileleri yıkıldı. Polis, korkunç kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demir direğe çarpan otomobilde Rüçhan Gürkan ile birlikte yaşamını yitiren Rüveyda Güler'in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olduğu ortaya çıktı.
Etiketler: Isparta , Rüçhan Gürkan , Rüveyda Güler , Milli sporcu , kaza
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
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