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Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım görüşmede, Ege Denizi'nde, Yunanistan'la son dönemde yaşanan gerginlikten duyulan rahatsızlığı, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı. Bu hususta gerektiği takdirde, iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındığı, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde durulduğu ifade edildi.

  • 13 Şubat 2018, Salı 21:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Bu meşguliyet halimizde Yunanlar her zamanki gibi fırsat kolluyor. Kötü komşu hiçbir zaman düzelmez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 13.02.2018 21:54
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