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Otobüs şoförü "şehit annesine hakaret"ten tutuklandı

'da şehit annesi olduğunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otobüs şoförü şehit annesine hakaretten tutuklandı
Alınan bilgiye göre, söz konusu otobüsteki kameraya yansıyan olayın görüntülerinin ulusal basın ile sosyal medyada yayımlanmasının ardından şoför Eren G. hakkında Valiliğince inceleme başlatıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI!
Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit yakını olduğu için devlet tarafından verilen kartla otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyen, ayrıca hem ona hem de devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlenen şoför için harekete geçti. Eren G, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



TUTUKLANDI!
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Eren G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Eren G'nin kullandığı özel halk otobüsünde Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eksiklikler tespit edilerek 'na istinaden idari para cezası uygulandığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca da kendisi hakkında kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi. Bu arada, otobüs kamerası kayıtlarında, ücretsiz biniş kartını göstererek şehit annesi olduğunu söyleyen kadın ile ücret isteyen şoför arasında yaşanan diyaloğun yanı sıra bazı yolcuların şoföre tepkilerini dile getirdiği görülüyor.
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  • 13 Şubat 2018, Salı 21:32
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Abuzer Abuzer

Utanmaz sıkılmaz terbiyesiz yaratık kimsin kaç paralık adamsın da şehit annesine bu saygısızlığı yaparsın rezil herif..

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 23:25
ERAY ERAY

İyi olmuş. Layığını bulmuş çapulcu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 22:35
T&#252;rkiyem Türkiyem

Şu anda savaşıyoruz şehitler veriyoruz hassas bir dönemdeyiz şunun yaptığına bak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 22:03
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