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Erdoğan talimatı verdi! Nuray Hafiftaş, devlet töreniyle uğurlanacak

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devlet töreniyle uğurlanacak.

Erdoğan talimatı verdi! Nuray Hafiftaş, devlet töreniyle uğurlanacak

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek.

ZİNCİRLİKUYU'YA DEFNEDİLECEK

Alınan bilgiye göre, Nuray Hafiftaş için yarın ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DEVLET TÖRENİYLE UĞURLANACAK

Sanatçı Müşerref Akay, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Nuray Hafiftaş'ın cenazesi devlet töreniyle kalkacak." dedi.

"ÖLÜMÜ BİZİ ŞOKE ETTİ"

Bu arada Edip Akbayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hafiftaş'ın sağlık durumunu öğrenmek için Kubat'la hastaneye geldiklerini ancak acı haberi aldıklarını belirterek, "Çok üzüldük. Halk müziğinde çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hepimiz faniyiz ama genç ölüm hepimizi üzüyor. Nuray'ın ölümü de bizi hastanenin kapısında şok etti, sanat camiasının başı sağolsun." dedi.

"TÜRKÜLERİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Kubat da "Nuray'ın, 6 aydır durumu malumdu. Bu sürede sanat camiası Nuray'a gerçekten inanılmaz bir destek verdi. Ailesi adına onun için herkese teşekkür ediyorum. Türkülerimizin başı sağolsun. Görelim dedik ama böyle bir duruma karşılaştık." diye konuştu.

  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 17:26
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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memo memo

ALLAH rahmet eylesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 00:15
efe han efe han

Değerli kardeşimiz,sanatçımız Nuray Hafiftaş,a Allah tan rahmet diliyorum.Nurlar içinde yatsın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.02.2018 22:12
Hakan Hakan

Allah sanatçımıza rahmet eylesin sokak hayvanlarını da korur severdi Allah razı olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 14.02.2018 18:44
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