Gelin savunması!

İstanbul Esenyurt'ta kendisine elektrik süpürgesinin borusuyla vurmak isteyen nişanlısı Ali Ayberk Kahveci'yi (23) düğünlerine 4 gün kala bıçaklayarak öldüren Ayşenur Y. savunma yaptı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde suçsuz olduğunu belirten gelin adayı, "Nikâhımıza 4 gün kalmıştı. Evimizi yerleştirmiştik. Olay günü 'Neden telefonu açmıyorsun, bakmıyorsun' diye bana bağırdı. Eve gelip beni dövdü. Mutfağa doğru kaçtım. Burada elektrik süpürgesinin borusu ile kafama doğru vuracakken kolumu kaldırıp engel oldum. Mutfak tezgâhı üzerindeki bıçağı aldım. Üzerime çullandığı sırada bıçak ona batmış, ben fark etmedim. Arkadaşlarıyla hastaneye götürdük. Doktorlar öldüğünü söyledi. Ali'yi çok seviyordum. Hayallerimiz vardı. Öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi. Savcı, genç kız hakkında 18 yıl hapis cezası istedi. Duruşma ertelendi.