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'de terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile 'deki teröristleri yüzer yüzer öldürüyor. Bugüne kadar öldürülen terörist sayısı ise 1485'e yükseldi.

Afrinde terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ediyor.

TSK, AFRİN'İ ABLUKAYA ALDI
TSK ve ÖSO güçleri adım adım merkezine ilerlerken, teröristler ise bölgede ablukaya alınmış bir durumda.

HER GÜN TERÖRİST GÖMÜLÜYOR
Amerika'nın desteğiyle 'nin kuzeyini işgal eden 'li teröristler ise TSK ve ÖSO'nun karşısında çaresiz kalmış durumda.

Zeytin Dalı Harekatı ile öldürülen teröristler ise cenaze törenleri ile toplu mezarlara gömülüyor. Bugün de geçiş töreni eşliğinde düzenlenen cenaze törenindeki şişman teröristise dikkat çekti.

TERÖR ÖRGÜTÜ /YPG'YE YOLLUYORLARDI! YAKALANDI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, Suriye'de bulunan /YPG'li teröristlere götürüldüğü belirlenen 202 kamuflaj ve 20 çift ayakkabı ele geçirildi. Yakalanan kamuflajlarla, sosyal medyada paylaşılan Afrin'deki teröristlere ait fotoğraflardaki kamuflajların aynı olduğu görülüyor.

Dünya Gümrük Haftası nedeniyle toplantı düzenleyen Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, kurum olarak milli güvenlik tedbirleri kapsamında teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

''MALLARIN GİDİŞATINA KISITLAMALAR KOYUYORUZ''
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda son olarak terör örgütü üyelerine gönderilen kamuflaj ve ayakkabı ele geçirildiğini belirten Aygün şöyle konuştu:

"Cilvegözü'nde teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasıyla beraber ticari yasaklar önemli ölçüde azaltılmış durumda. Milli güvenlik tedbirleri çerçevesinde tabii ki malların gidişine kısıtlamalar koyuyoruz.

''YPG ÜNİFORMALARI YAKALADIK''
Tam bir teyakkuz ve alarm halindeyiz. En son Cilvegözü'nde YPG üniformaları yakaladık. El koyduk ve bakanlığa yazısını yazdık. Yük içine gizlenen 202 kamuflaj ve 20 ayakkabıya el koyduk. Bu üniformaların Suriye tarafında YPG terör örgütü militanları ve SDG tarafından kullanılan kamuflajlar olduğunu belirledik. Bu olayla ilgili soruşturmamız devam ediyor."

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 16:36
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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aferin aferin

ha ha ha ha haha ha ALLAH razı olsun TAKVİM noktayı koymuşsun. amerikan bizon sığırı gibi çıkmış:)))

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 14.02.2018 17:52
kdeniz kdeniz

devamı gelir inşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 14.02.2018 17:06
aslan aslan

Geberinlan Trumpun köpekleri..............!!!!!!!!!!!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 14.02.2018 16:59
ANADOLU İSLAM DEVLETİ VATANDAŞI ANADOLU İSLAM DEVLETİ VATANDAŞI

AMERİKAN YABAN DOMUZU

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır0
cevapla 14.02.2018 16:46
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