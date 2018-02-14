Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ediyor.

TSK, AFRİN'İ ABLUKAYA ALDI

TSK ve ÖSO güçleri adım adım Afrin merkezine ilerlerken, teröristler ise bölgede ablukaya alınmış bir durumda.

HER GÜN TERÖRİST GÖMÜLÜYOR

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyini işgal eden YPG'li teröristler ise TSK ve ÖSO'nun karşısında çaresiz kalmış durumda.





Zeytin Dalı Harekatı ile öldürülen teröristler ise cenaze törenleri ile toplu mezarlara gömülüyor. Bugün de geçiş töreni eşliğinde düzenlenen cenaze törenindeki şişman teröristise dikkat çekti.



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE YOLLUYORLARDI! YAKALANDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, Suriye'de bulunan PYD/YPG'li teröristlere götürüldüğü belirlenen 202 kamuflaj ve 20 çift ayakkabı ele geçirildi. Yakalanan kamuflajlarla, sosyal medyada paylaşılan Afrin'deki teröristlere ait fotoğraflardaki kamuflajların aynı olduğu görülüyor.





Dünya Gümrük Haftası nedeniyle toplantı düzenleyen Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, kurum olarak milli güvenlik tedbirleri kapsamında teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

''MALLARIN GİDİŞATINA KISITLAMALAR KOYUYORUZ''

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda son olarak terör örgütü üyelerine gönderilen kamuflaj ve ayakkabı ele geçirildiğini belirten Aygün şöyle konuştu:





"Cilvegözü'nde teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasıyla beraber ticari yasaklar önemli ölçüde azaltılmış durumda. Milli güvenlik tedbirleri çerçevesinde tabii ki malların gidişine kısıtlamalar koyuyoruz.

''YPG ÜNİFORMALARI YAKALADIK''

Tam bir teyakkuz ve alarm halindeyiz. En son Cilvegözü'nde YPG üniformaları yakaladık. El koyduk ve bakanlığa yazısını yazdık. Yük içine gizlenen 202 kamuflaj ve 20 ayakkabıya el koyduk. Bu üniformaların Suriye tarafında YPG terör örgütü militanları ve SDG tarafından kullanılan kamuflajlar olduğunu belirledik. Bu olayla ilgili soruşturmamız devam ediyor."