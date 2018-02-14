; 18 / 8 14 / 5 9 / -1 4 / -7 13 / 2 14 / 3 12 / 1 19 / 12 1 / -6 10 / 1 16 / 8 13 / 6 15 / 2 14 / 1 6 / -5 11 / 4 10 / -2 5 / -3 11 / -1 12 / 2 14 / 6 13 / 8 11 / 0 11 / -1 12 / 5 13 / 2 13 / 3 11 / 5 12 / -2 7 / -2 3 / -5 11 / 0 12 / 3 12 / 5 9 / -3 4 / -2 16 / 8 13 / 2 10 / 0 13 / 7 15 / 9 13 / 5 13 / 1 13 / 2 1 / -8 11 / -2 12 / -2 12 / 1 12 / 5 14 / -1 13 / 5 13 / 6 14 / 3 9 / 1 12 / 1 14 / 7 11 / 6 18 / 11 12 / 4 8 / -1 11 / -2 11 / 0 13 / 5 16 / 7 12 / 5 14 / 5 14 / 4 13 / 3 12 / 4 9 / -3 15 / 5 9 / 3 12 / 6 13 / 1 12 / 6 11 / -1 9 / 1 4 / -1 13 / 6 10 / -3 13 / 3 Mehmetçik, Afrin harekatının 25. gününde 52 noktayı PKK/YPG'den kurtardı. Bin 349 teröristi safdışı bıraktı. Kritik önemdeki Cinderes şehrinin kapısına dayandı.
Bombalı tuzaklara karşı Sur ve Cizre'den tecrübeli JÖH ve PÖH'ler yola çıktı. Alkış ve dualarla uğurlanan kahramanlar, "Afrin için 3 harfliler vakti" diye mesaj yolladı.
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ALLAHIMA EMANET OLUN AMİNNNNN...........................
allah yar ve yardımcınız olsun
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