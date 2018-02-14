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için 3 harfliler vakti

Jandarma ve polis özel harekat timleri (-) Cinderes’i teslim almak üzere Suriye sınırında

Afrin için 3 harfliler vakti
Mehmetçik, harekatının 25. gününde 52 noktayı PKK/YPG'den kurtardı. Bin 349 teröristi safdışı bıraktı. Kritik önemdeki Cinderes şehrinin kapısına dayandı.

Bombalı tuzaklara karşı Sur ve Cizre'den tecrübeli ve 'ler yola çıktı. Alkış ve dualarla uğurlanan kahramanlar, "Afrin için 3 harfliler vakti" diye mesaj yolladı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

ALLAHIMA EMANET OLUN AMİNNNNN...........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 11:57
erg&#252;n ergün

allah yar ve yardımcınız olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 08:32
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