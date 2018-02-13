ABD basını teröristlere köşe açtı

Bir yandan örgütün sivil kolunun üst düzey yöneticisi diğer yandan örgütün kadın kolu olan YPJ'nin sözde komutanı iki gazetede yalan ve iftiralarla Türkiye'yi karaladı.
SOYKIRIM YALANI
22 Ocak tarihinde Washington Post gazetesinde (WP) kendisine köşe verilen YPG'nin sivil kolu Afrin Konseyi'nin yöneticisi Hayvi Mustafa, Afrin'deki insanları "Cihan Harbi'nin ardından Türklerin soykırımından kaçan Kürt, Ermeni ve Yezidilerin torunları" olduğu yönünde saçmalık derecesinde iddialar ortaya attı.
Akşam'ın haberine göre Hayvi Mustafa, ABD'nin Afrin'i "uçuşa yasak bölge" ilan etmesi ve böylece Türkiye'nin operasyon desteğinin kesilmesini de talep etti. New York Times da (NYT) bu oyuna alet olarak YPG'nin kadın kolu YPJ'nin komutanı olan Nujin Derikjan'a köşe ayırdı. Derikjan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki Kürtleri "soykırıma uğratmak için" savaş açtığı yönünde iftira attı.
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bizdeki sözde gazetelerde onlardan farksız. o şerefsiz gazeteleri herkez biliyor. isimlerini bile anmıyorum ...
bu şerefsizler yıllarca terörün öldürdüğü masum halk katledilirken neden ortada yoktu anlamıyorum. sivil halkın üstüne roket atan ypg köpekleri yada abd uşaklarına neden sivil halka saldırı yapılmasın diye engel olunmuyor, sahtekarlar. işlerine nasıl gelirse öyle oynuyorlar bu cahil topluluk da onalrın uşağı olmaya devam ediyor. bilmiyor ki hep uşak olarak kalacaklar. malı götüren apo barzani ve benzeri kahyalar olacak way halinize
abd basını kimin elinde yahudinin başka ne beklenirki pislikten
beyinsiz maşalar sam amcanız size gaz ve silah verip kargaşa ve kandan beslenerek kendi dolarlarına dolar katıyor.yıllarca içiçe yaşadığınız komşularınıza saldırtıyor.siz kürt de değilsiniz çünkü siz haçlının itlerisiniz. müslüman kürtler değilsiniz.çünkü onlar bizim kardeşimiz
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