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ABD basını teröristlere köşe açtı

ABD’nin önde gelen gazeteleri The ve Washinton Post, ’li teröristlere köşe vererek Türkiye’yi iftiralarla karalamalarına izin verdi.

ABD basını teröristlere köşe açtı
Bir yandan örgütün sivil kolunun üst düzey yöneticisi diğer yandan örgütün kadın kolu olan YPJ'nin sözde komutanı iki gazetede yalan ve iftiralarla Türkiye'yi karaladı.

SOYKIRIM YALANI

22 Ocak tarihinde gazetesinde (WP) kendisine köşe verilen 'nin sivil kolu Afrin Konseyi'nin yöneticisi , Afrin'deki insanları "Cihan Harbi'nin ardından Türklerin soykırımından kaçan Kürt, Ermeni ve Yezidilerin torunları" olduğu yönünde saçmalık derecesinde iddialar ortaya attı.

Akşam'ın haberine göre Hayvi Mustafa, ABD'nin Afrin'i "uçuşa yasak bölge" ilan etmesi ve böylece Türkiye'nin operasyon desteğinin kesilmesini de talep etti. da (NYT) bu oyuna alet olarak YPG'nin kadın kolu YPJ'nin komutanı olan Nujin Derikjan'a köşe ayırdı. Derikjan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki Kürtleri "soykırıma uğratmak için" savaş açtığı yönünde iftira attı.
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  • 13 Şubat 2018, Salı 08:39
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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erdo erdo

bizdeki sözde gazetelerde onlardan farksız. o şerefsiz gazeteleri herkez biliyor. isimlerini bile anmıyorum ...

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 14:16
Angry Bird Angry Bird

bu şerefsizler yıllarca terörün öldürdüğü masum halk katledilirken neden ortada yoktu anlamıyorum. sivil halkın üstüne roket atan ypg köpekleri yada abd uşaklarına neden sivil halka saldırı yapılmasın diye engel olunmuyor, sahtekarlar. işlerine nasıl gelirse öyle oynuyorlar bu cahil topluluk da onalrın uşağı olmaya devam ediyor. bilmiyor ki hep uşak olarak kalacaklar. malı götüren apo barzani ve benzeri kahyalar olacak way halinize

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 11:02
ihsan ihsan

abd basını kimin elinde yahudinin başka ne beklenirki pislikten

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 10:08
t&#252;rkiyem türkiyem

beyinsiz maşalar sam amcanız size gaz ve silah verip kargaşa ve kandan beslenerek kendi dolarlarına dolar katıyor.yıllarca içiçe yaşadığınız komşularınıza saldırtıyor.siz kürt de değilsiniz çünkü siz haçlının itlerisiniz. müslüman kürtler değilsiniz.çünkü onlar bizim kardeşimiz

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 09:08
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