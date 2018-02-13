;
Yol Durumu
  1. Özel harekat
  2. Foto finiş

'den 'a sert tepki

Sözcüsü Aksoy: "Bakanlığımız Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ni aramış ve Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir"

Türkiyeden Yunanistana sert tepki

Sözcüsü Hami Aksoy, kayalıkları çevresinde yaşanan gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ni aramış ve Ege'de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt vererek, şunları kaydetti:

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (13 Şubat) yapılan bir açıklamada Kardak kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli bir hadiseye ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Bakanlığımız Müsteşarı nezdinde 'kuvvetli bir protesto girişiminde' bulunduğu iddia edilmektedir. Maalesef, Yunan tarafı bu açıklamasıyla, hem alışık olduğumuz üzere kendi kamuoyunu yanıltmakta hem de gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır.

Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait olan Kardak kayalıkları civarında dün gece Yunan Sahil Güvenlik botlarının tehlikeli manevralarıyla neden oldukları olaylarla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ni aramış ve Yunan silahlı kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada ve denizde devam ettiğini, bunlara müsamaha göstermeyeceğimizi, Ege'de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir."


Etiketler: , , ,
  • 13 Şubat 2018, Salı 21:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar