Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 DT 289 minibüs, park halindeki askeri tıra çarptı.





Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.