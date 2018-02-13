Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 DT 289 minibüs, park halindeki askeri tıra çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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