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'dan krizi tırmandıracak hamle

, ’ta yaşanan krizle ilgili olarak ’nin Atina Büyükelçisi’ni çağırdı.

Yunanistandan krizi tırmandıracak hamle

'nde kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşanması sonrası Yunansitan , Kardak gerilimi nedeniyle Türk Büyükelçi'yi çağırdı.

Dışişleri Genel Sekreteri, Müsteşar Yalçın'la görüştü. Yunan tarafının Kardak nedeniyle verdiği protesto tarafından reddedildi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR
Dün geceden beri Kardak kıyıları etrafında yaşanan gerilimin ardından Yunanistan'dan ilk kez açıklama geldi. Yunan Hükümet sözcüsü Türkiye'yi suçlayarak " "Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kardak adası çevresinde dün gece yaşanan olayda, adaya yaklaşmaya çalışan Yunan sahil güvenlik botları, Türk sahil güvenlik gemileri tarafından engellenmişti. Bu sırada Türk gemisi ile Yunan botu çarpışmış, Yunan botunda hasar oluşmuştu.

ERDOĞAN UYARMIŞTI
AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a Kıbrıs ve Ege adaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Erdoğan açıklamasında, "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz" demişti.

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  • 13 Şubat 2018, Salı 18:59
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