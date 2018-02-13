TSK'nın 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak ÖSO unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 25. gün. Afrin Harekatı'na dair son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan en son açıklamada, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu belirtildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında 13 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur." denildi.

TSK dünkü haftalık bilgilendirmesinde operasyonda şu ana kadar 31 askerin şehit düştüğünü 143 askerin de yaralandığını açıkladı.

Afrin'deki 627 hedef imha edildi, 51 nokta terörden arındırıldı. Çatışmalar Şeyh Horoz bölgesinde yoğunlaştı.