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Erdoğan’a karşı yeni kumpasa dikkat!

ABD, bağımsız politikalar izleyen güçlü Türkiye'ye boyun eğdirmeye çalışıyor. İçerideki işbirlikçileriyle ardı ardına kumpaslar kurarak Erdoğan'sız bir Türkiyeyi şekillendirmek istiyorlar. Kurulan yeni kumpasa dikkat çeken bir yazı da 'den geldi. 'ta ve 'da hesapları tutmayan bu kesimin yeni bir kumpas hazırlığı içinde olduğuna değinen Eğin, "Amaç şimdi bu direnişi kırmak, Erdoğan’ı yalnızlaştırmak ve yeni kumpas için kamuoyunu hazırlamak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a karşı yeni kumpasa dikkat!

İşte Habertürk yazarı Oray Eğin'in yazısında yer alan o kısım:

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson neden Türkiye'ye geliyor? Egemen devletler onlardan izin almayan, başına buyruk hareket eden, sadece Türkiye'nin çıkarlarını, uluslararası hesaplardan bağımsız olarak ülkenin sınır güvenliğini düşünen bir lider istemiyorlar.

Önce , sonra , Reza olayı... Amaç Erdoğan'sız bir Türkiye'yi şekillendirmekti. Uluslararası güçler bu hevesten vazgeçmediler. Yaklaşan tehlikenin izlerini dün olduğu gibi bugün de açık istihbarattan, gazetelerde yazılan yazıların, televizyonda konuşan kimi "uzmanların" satır aralarından, alt metinlerinden anlamak mümkün.

17-25 Aralık sızıntılarından önce de bir tehlikenin yaklaştığı FETÖ'yle iç içe olan liberallerin aniden muhalif saflara geçmelerinden belliydi. Hep güce tapınan liberaller korosu, yaklaşan çatışmada FETÖ'nün galip geleceğini hesap ederek saflarını belirledi. FETÖ'nün Erdoğan'dan kurtulmak isteyen bir dünyanın taşeronu olduğunu biliyorlar, yakın tarihte haşhaş ekiminden Kıbrıs harekâtına Batı'ya direnen liderlerin akıbetinden yola çıkarak pozisyon alıyorlardı.

HESAP TUTMADI
Bütün siyasi taktik kitaplarına göre herhangi bir ülkede herhangi bir liderin 17-25 Aralık gibi bir kumpastan sağ salim çıkması imkânsızdı. Erdoğan ise bu süreci atlatarak bütün stratejileri yeniden yazdı. Eğer pek çoklarının hesap ettiği gibi atlatamasaydı Türkiye'yi çok karanlık bir gelecek bekliyor olacaktı. Uluslararası bir gücün emrindeki çete, Türkiye'yi ele geçirecekti. 17-25 Aralık sürecinin atlatılması bu örgütün temizlenmesinin yolunu açtı. Erdoğan kaset kumpasıyla istediğini alamayan terör örgütünün 15 Temmuz darbesine direnerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtardı.

Erdoğan hep direndi, direndikçe de kazandı. Ama onu devirmek isteyenler de hiç pes etmedi, etmiyor.

Şimdi yine Türkiye kendi sınırının güvenliğini korumaya çalışıp bağımsızlık mücadelesi verirken medyada yeni bir algı operasyonunun işaretlerini görüyorum.

15 Temmuz'da asker içindeki ulusalcıların desteğini alacağını hesaplayan örgütün hesabı tutmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'ne inananlar koltuğa değil, ülkeye sahip çıkıyor ve öncelik vatansa Erdoğan karşıtlığının bir anlamı kalmıyor.

Benzer şekilde yine normal şartlarda yan yana gelmeyecek insanların öncelik Türkiye'ye sahip çıkma söz konusu olduğunda (15 Temmuz, Afrin operasyonu) Erdoğan'ın etrafında birleşmesini hazmedemiyorlar, oluşan uzlaşmayı kırmaya çalışıyorlar. Kamuoyunu yönlendiren medyada farklı kesimlerden Erdoğan'a destek gelmesi (mesela Uğur Dündar'ın Afrin Harekâtı'nı desteklemesi) belli güç odaklarının işine gelmiyor.

Amaç şimdi bu direnişi kırmak, Erdoğan'ı yalnızlaştırmak ve yeni kumpas için kamuoyunu hazırlamak.

TEHDİTLER BAŞLADI
Süleyman Demirel yakın çevresine Ergenekon operasyonları başladığında, "Türkiye bu işi kendi kendine yapamaz" demişti. 17-25 Aralık süreci de Türkiye'nin "temiz eller" operasyonu değil, ustaca kurgulanmış, "modus operandi" bakımından bile dış dünyanın izlerini taşıyan bir kumpastı. Zaten Reza Zarrab olayında mahkemede dinletilen kayıtlarla operasyonda kimin parmak izi olduğu ortaya çıktı.

Tam da Rex Tillerson gelirken basında Ergenekon-Balyoz yıllarında Taraf Gazetesi'nde örgüt elemanlarının yazdığı türden yazıların yeniden çıkması, yalanların, tehditlerin başlaması tesadüf mü?

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  • 13 Şubat 2018, Salı 10:15
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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yusuf yusuf

Sayın Cumhurbaşkanımıza milletçe ölümüne sahip çıkacağız İnşaallah. Hiç bir hain oğlu hain yanlış hesap yapmasın.

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evet2
hayır0
cevapla 13.02.2018 16:39
Engin Engin

Allah tuzakları bozandır.. Ondan daha iyi tuzak kuran ve bozan yoktur.. Şimdiye kadar kii tuzaklar gibi bunlardanda milletimizin dayanağı olan Rabbimizi bizi kurtarır.. oturduğumuz yerde kurtarmaz tabiki inançlı kalarak bu milleti ve devleti severek yanında olduğumuzda her daim bizi muzaffer kılacak tek şey Rabbimizdir.. Allah yardımcımız olsun bu milletin ve devletimizin ordumuzun guvenlik guclerimizin.. amin

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evet1
hayır0
cevapla 13.02.2018 13:48
ihsan ihsan

artık Erdoğan karşıtlığı sökmez yapanlar salaklık yapıyor aptal demekki satılmış oldukları kesinde

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 13:08
ERC ERC

TEK CUMLE CUMHURBASKANIMIZI KISKANIYORLAR ......

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evet1
hayır0
cevapla 13.02.2018 12:54
ALP ARSLAN ALP ARSLAN

CENABU HAK YAR VE YARDIMCISIDIR BİZLER YANINDAYIZ YALNIZ DEĞİLSİN ALLAHIN SEVGİLİ KULU..R.T.ERDOĞAN SENİNLEYİİİİİZZZ...

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evet1
hayır0
cevapla 13.02.2018 12:49
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