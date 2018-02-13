Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvası haline gelen Afrin'de barış ve huzur ortamını sağlamak için ilerleyişine devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teröristleri sevindiren bir açıklama gelmişti.
KILIÇDAROĞLU'NA YANIT
Afrin'e kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirten CHP Lideri'ne, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok isimden tepki geldi. Kılıçdaroğlu'na son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanıt verdi.
"KAPISINA KADAR GELMİŞLER.."
Antalya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri, "Afrin'e kadar kaç kilotmetre gitmiş askerlerimiz. Kapısına kadar gelmişler. 'Pardon dönelim' mi diyecekler? Bu yüzüğü de özellikle taktım. Bu ne demektir? Üzerinde Türk bayrağı var, bir tarafında Selçuklu bir tarafında yeniçeri var. Sabah yüzüğü taktım. Bu yüzük Afrin'e gireceğimizin işareti." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE VİETNAM'IN 5 KATINI YAPAR"
MHP Lideri, Amerika'ya da Vietnam Savaşı'nı hatırlatarak "Amerika Vietnam'da yaşadıklarını unutmaz. Yıllarca etkileri sürdü. Semptomları hâlâ devam ediyor. Oradan Amerika'ya dönenlerin yaşadıkları... 20 milyonluk bir ülke, 200 milyonluk ülkeye kök söktürdü. Türkiye onların beş katını yapar" değerlendirmesinde bulundu.
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Bahceli galiba Clintonun baskanligi döneminde Somaliya dan nasil kactiklarini unuttu. ABD daha tarihinde hicbir savasi kazanamamistir.
YAGMASAN BİLE GÜRLEYECEKSİN ANLIYANA........................
Milletimizin davasını sahiplenmiş olan Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeliden Allah razı olsun.
ADAMSIN BE REİS
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