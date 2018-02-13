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ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı

20 milyonluk Vietnam'ın, 200 milyonluk Amerika'ya kök söktürdüğünü belirten Lideri, 'nin bunun 5 katını yapabileceğini söyledi.

Devlet Bahçeli ABDye Vietnamı hatırlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvası haline gelen Afrin'de barış ve huzur ortamını sağlamak için ilerleyişine devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teröristleri sevindiren bir açıklama gelmişti.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT
Afrin'e kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirten CHP Lideri'ne, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok isimden tepki geldi. Kılıçdaroğlu'na son olarak Genel Başkanı yanıt verdi.

"KAPISINA KADAR GELMİŞLER.."
Antalya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri, "Afrin'e kadar kaç kilotmetre gitmiş askerlerimiz. Kapısına kadar gelmişler. 'Pardon dönelim' mi diyecekler? Bu yüzüğü de özellikle taktım. Bu ne demektir? Üzerinde Türk bayrağı var, bir tarafında Selçuklu bir tarafında yeniçeri var. Sabah yüzüğü taktım. Bu yüzük Afrin'e gireceğimizin işareti." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VİETNAM'IN 5 KATINI YAPAR"
MHP Lideri, Amerika'ya da Vietnam Savaşı'nı hatırlatarak "Amerika Vietnam'da yaşadıklarını unutmaz. Yıllarca etkileri sürdü. Semptomları hâlâ devam ediyor. Oradan Amerika'ya dönenlerin yaşadıkları... 20 milyonluk bir ülke, 200 milyonluk ülkeye kök söktürdü. onların beş katını yapar" değerlendirmesinde bulundu.

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  • 13 Şubat 2018, Salı 09:24
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Almanyali Almanyali

Bahceli galiba Clintonun baskanligi döneminde Somaliya dan nasil kactiklarini unuttu. ABD daha tarihinde hicbir savasi kazanamamistir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 14:23
KARTAL KARTAL

YAGMASAN BİLE GÜRLEYECEKSİN ANLIYANA........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.02.2018 10:39
Ahmet Ahmet

Milletimizin davasını sahiplenmiş olan Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeliden Allah razı olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.02.2018 10:37
ilhan ilhan

ADAMSIN BE REİS

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.02.2018 09:36
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