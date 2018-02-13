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şehit Özalkan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye ziyareti
, dün akşam saatlerinde Beştepe'deki mesaisini tamamlamasının akabinde saat 22.00'de Sincan'a giderek Şehit Özalkan'ın ailesine inde bulundu. Taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya refakat etti.



Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı. Evin yanı başına kurulmuş olan taziye çadırında, başta Özalkan olmak üzere Afrin'de vatan uğruna can vermiş olan kahraman şehitler, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualarla yad edildi.



İndirilmiş olan hatm-i şerifler de dua eşliğinde şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin baba evinde aile bireyleriyle sohbet etti.

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  • 13 Şubat 2018, Salı 22:36
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