Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Özalkan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı. Evin yanı başına kurulmuş olan taziye çadırında, başta Özalkan olmak üzere Afrin'de vatan uğruna can vermiş olan kahraman şehitler, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualarla yad edildi.
İndirilmiş olan hatm-i şerifler de dua eşliğinde şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin baba evinde aile bireyleriyle sohbet etti.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , taziye , ziyaret
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