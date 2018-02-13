Düzenlediği kalleş saldırılarla askerlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden PYD/YPG'ye terör örgütü diyemeyen Kılıçdaroğlu, parti yönetimine ve çevresine terör sevicileri doldurdu. Neredeyse her gün CHP cephesinden terör örgütlerini mutlu edecek bir açıklama geliyor.
Son skandal ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'e ait. Afrin'de terör örgütünün ağır darbe alması içerideki destekçilerini endişelendirdi, terör seviciler sosyal medyada kara propagandalara girişti. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'in ise resmi twitter hesabından terör destekçisi hesapları ve tweetleri beğendiği ortaya çıktı. Cengiz'in Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olduğu biliniyor.
Ortaya çıkan bu durum ' Afrin'de ne işimiz var?' diyen CHP zihniyetinin arka planını gözler önüne sermiş oldu.
CHP'nin skandallarla dolu kurultayından sonra kurulan MYK'nın listesi de tepki çekmişti. Listede Buz Rezidansı skandalı ile gündeme gelen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi, Muhasebeci Kenan olarak da bilinen Öztürk Yılmaz, Çanakkale Şehitliği'nde alkol alarak Kılıçdaroğlu'nun çadırını basan Aykut Erdoğdu gibi isimler yer almıştı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun, terör sevici Recep Cengiz'i görevlendirme yazısı;
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Bunların kanı bozuk takım elbiseli kravatlı hainler .Bu beğeni bir ihanet delilidir.
ismini kemal yaparak adam olunmaz. Adam odur ki uğruna can feda edebileceği değerleri olsun. Vatan millet bayrak iman gibi. birde adam vardır ki aç kalır , açıkta kalır ama vatan toprağını satmaz. işte esas Kemal olmak budur. Kemal adını almak değil. Bence siz Atatürk'ün gölgesinde saklanan şekilsiz kan emicilersiniz sadece. söylenecek söz ve tükürecek tükrük çok ama karşıda anlayacak beyin ve yüz yok.ke MALLLL
CHP nin düstügü haller iste.
ULAN SİZDE İRADEMİ VAR ,İRADENİZİ BİRYERLERE SATMIŞSINIZ ZATEN,,45 SANİYEDE VATAN SATARSINIZ SİZ
ulan sığır efrin değil o AFRİN
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