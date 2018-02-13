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KK'nın danışmanı /’li teröristlerin paylaşımlarını beğeniyor

yine terörle kol kola. /'ye terör örgütü diyemeyen 'nun danışmanının twitter'da /PYD’li teröristlerin paylaşımlarını beğendiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Danışmanı , Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden bir tanesi.

KKnın danışmanı PKK/PYD’li teröristlerin paylaşımlarını beğeniyor

Düzenlediği kalleş saldırılarla askerlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden /'ye terör örgütü diyemeyen , parti yönetimine ve çevresine terör sevicileri doldurdu. Neredeyse her gün cephesinden terör örgütlerini mutlu edecek bir açıklama geliyor.

Son skandal ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı 'e ait. Afrin'de terör örgütünün ağır darbe alması içerideki destekçilerini endişelendirdi, terör seviciler sosyal medyada kara propagandalara girişti. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'in ise resmi twitter hesabından terör destekçisi hesapları ve tweetleri beğendiği ortaya çıktı. Cengiz'in Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olduğu biliniyor.




Ortaya çıkan bu durum ' Afrin'de ne işimiz var?' diyen CHP zihniyetinin arka planını gözler önüne sermiş oldu.

CHP'nin skandallarla dolu kurultayından sonra kurulan MYK'nın listesi de tepki çekmişti. Listede Buz Rezidansı skandalı ile gündeme gelen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi, Muhasebeci Kenan olarak da bilinen Öztürk Yılmaz, Çanakkale Şehitliği'nde alkol alarak Kılıçdaroğlu'nun çadırını basan Aykut Erdoğdu gibi isimler yer almıştı.


İşte Kılıçdaroğlu'nun, terör sevici Recep Cengiz'i görevlendirme yazısı;

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  • 13 Şubat 2018, Salı 14:07
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Bunların kanı bozuk takım elbiseli kravatlı hainler .Bu beğeni bir ihanet delilidir.

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 20:08
ozan ozan

ismini kemal yaparak adam olunmaz. Adam odur ki uğruna can feda edebileceği değerleri olsun. Vatan millet bayrak iman gibi. birde adam vardır ki aç kalır , açıkta kalır ama vatan toprağını satmaz. işte esas Kemal olmak budur. Kemal adını almak değil. Bence siz Atatürk'ün gölgesinde saklanan şekilsiz kan emicilersiniz sadece. söylenecek söz ve tükürecek tükrük çok ama karşıda anlayacak beyin ve yüz yok.ke MALLLL

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evet1
hayır0
cevapla 13.02.2018 16:15
Osman Osman

CHP nin düstügü haller iste.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 15:13
VATAN NAMUSTUR, ŞEREFSİZ VATAN NAMUSTUR, ŞEREFSİZ

ULAN SİZDE İRADEMİ VAR ,İRADENİZİ BİRYERLERE SATMIŞSINIZ ZATEN,,45 SANİYEDE VATAN SATARSINIZ SİZ

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 14:44
YILDIRAY YILDIRAY

ulan sığır efrin değil o AFRİN

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 14:38
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