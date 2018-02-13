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Erdoğan'dan 'a sert tepki

, eski Genelkurmay Başkanı 'un, ''Afrin siyasete alet edilmesin'' sözlerine sert cevap verdi.

Erdoğandan İlker Başbuğa sert tepki

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan , eski Genelkurmay Başkanı 'un, ''Afrin siyasete alet edilmesin'' açıklamasıyla ilgili ''Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanı'ndan, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Yazıklar olsun, gereği yapılacak, gereken cevabı alacak'' değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın sorulara verdiği cevaplar şöyle:

ŞEHİT ANNESİNE SAYGISIZLIK
Şehit Özalkan'a yönelik haciz işlemiyle ilgili Erdoğan, "Talimat verildi bunu yapmak kimsenin haddi değil" diye konuştu.

TÜRK- YUNAN BOTLARININ ÇARPIŞTIĞI İDDİASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk-Yunan botlarının çarpıştığı iddiası) Bu Yunanlılar gene şaşırdı maalesef. Yunan botlarının Kardak'a bu tür geliş gidişleri oldu. Biz başından itibaren Yunan tarafına, 'Bu tür şeyleri yapmayın, etmeyin. Bizi sıkıntıya da sokmayın. Bu it dalaşını artık havada da bırakalım, denizde de bırakalım' dedik. Bırakılmayınca da askerimiz görevini yapıyor. Yine dün gece böyle bir şey oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan iş bitirildi."

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  • 13 Şubat 2018, Salı 13:03
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

İlker Başbuğ o kadar yüzsüz adam ki utanmadan halkın karşısına çıkıyor hala konuşuyor. Görevdeyken ağlama duvarından kendisini alamıyordu. Sanki halk onun kim olduğunu bilmiyor. Ne maksatla konuştuğunu ve neye hizmet ettiğini kimse bilmiyormuş gibi yüzsüz yüzsüz konuşuyor. Onu hala konuşturan kanallarda kabahat.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 22:31
ihpus ihpus

İlker Başbuğ işini doğru düzgün yapsaydı fetöcü cuntacılar darbe girişimi yapamazdı.Ordu içindeki fetöcüleride iyi biliyordu diye düşünüyorum.Şimdi çıkmış boş boş konuşuyor ama kimin adına ?yazık !

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 13.02.2018 20:27
Mustafa Mustafa

Başbuğda küresel aktörlerin oyuncusu. Küresel güç ne yaptı bunu içeri aldı yani adamını aldı. Siyasette operasyonlar böyle yapılır. Böyle yapılmasa bunların peşinden kim gitsin. Garibimde gördüğüne inanıyor. Küresel güç İran ambargosunu nasıl deldi sarraf üzerinden yani kendi adamı üzerinden şimdi nerede yuvasında.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır3
cevapla 13.02.2018 17:22
fenasi fenasi

İlker efendi, sen saygın bir askersin.Haddini bil her boka burnunu sokma.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır1
cevapla 13.02.2018 17:21
ger&#231;ek t&#252;rk gerçek türk

paşa paşa kendine gel ,ne dediğni senin kulağın duyuyormu ,senin dilin ne söliiir,

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 13.02.2018 16:57
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