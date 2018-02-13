Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, ''Afrin siyasete alet edilmesin'' açıklamasıyla ilgili ''Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanı'ndan, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Yazıklar olsun, gereği yapılacak, gereken cevabı alacak'' değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın sorulara verdiği cevaplar şöyle:



ŞEHİT ANNESİNE SAYGISIZLIK

Şehit Özalkan'a yönelik haciz işlemiyle ilgili Erdoğan, "Talimat verildi bunu yapmak kimsenin haddi değil" diye konuştu.

TÜRK- YUNAN BOTLARININ ÇARPIŞTIĞI İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk-Yunan botlarının çarpıştığı iddiası) Bu Yunanlılar gene şaşırdı maalesef. Yunan botlarının Kardak'a bu tür geliş gidişleri oldu. Biz başından itibaren Yunan tarafına, 'Bu tür şeyleri yapmayın, etmeyin. Bizi sıkıntıya da sokmayın. Bu it dalaşını artık havada da bırakalım, denizde de bırakalım' dedik. Bırakılmayınca da askerimiz görevini yapıyor. Yine dün gece böyle bir şey oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan iş bitirildi."