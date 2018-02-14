Yol Durumu

Hatay'da trafik kazası: 3 ölü, 10 yaralı

13 Şubat 2018, Salı
Kırıkhan ilçesinde, park halindeki askeri tıra çarpan minibüste 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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