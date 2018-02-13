ABD'den Afrin açıklaması

Ortadoğu ziyareti çerçevesinde Mısır'ın ardından Kuveyt'e geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.
Suriye'nin kuzeybatısındaki son olaylardan kaygı duyduklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkındayız" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Suriye'de büyük askeri operasyonların sona ermesinin DAEŞ tamamen yenilgiye uğratıldı anlamına gelmemeli" şeklinde konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de özgürlüğe kavuşturulan bölgelerde istikrarın sağlanması için 200 milyon dolar ek yardımda bulunulacağını da ifade etti.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DA KUVEYT'TE
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Kuveyt'te "DAEŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılıyor.
PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ortadoğu ziyareti çerçevesinde önümüzdeki perşembe günü Ankara'da olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından perşembe günü kabul edilmesi beklenen Tillerson cuma günü de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
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sn tilerson efendi siz Amerika olarak çok şımardınız size bir Osmanlı tokadı lazım çok yakın zamanda yiyeceksiniz inşallah, katil sürüleri ihanetçi uşaklar biraz daha sabredin Vietnamlı günlerinizi arayacaksınız.
he hu deyin salin gitsin bu utanmazlari muttefikmis defolsunlar biz dogru bildigimizi okuyalim ulkenin menfati birinci siradadir kagiliymis bu soytarilar kaygilanin daha cok kaygilanacaksiniz trakyadan cine kadar kaybolacaksiniz.
her ziyarette abd hep kahpelik ediyor güya tehdit ediyor şu alçağa yüz vermeyin geri defolup gitsin
KUZEY SURİYE SENİN NEYİNEDE ENDİŞE EDİYORSUN ,ENDİŞE EDECEK BİZLERİZ BURANIN HALKI HAKKI DEĞİLMİ...LANET OLSUN SİZLERE SİZİN GİBİ SÖMÜRÜCÜLERE İNŞALLAH...
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