ABD'den Afrin açıklaması

Ortadoğu ziyareti çerçevesinde Mısır'ın ardından Kuveyt'e geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki son olaylardan kaygı duyduklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkındayız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Suriye'de büyük askeri operasyonların sona ermesinin DAEŞ tamamen yenilgiye uğratıldı anlamına gelmemeli" şeklinde konuştu.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de özgürlüğe kavuşturulan bölgelerde istikrarın sağlanması için 200 milyon dolar ek yardımda bulunulacağını da ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DA KUVEYT'TE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Kuveyt'te "DAEŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ortadoğu ziyareti çerçevesinde önümüzdeki perşembe günü Ankara'da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından perşembe günü kabul edilmesi beklenen Tillerson cuma günü de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.