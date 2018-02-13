Bu da robot balık

Türk bilim insanları, tarihe geçti. Denizi olmayan Elazığ'daki Fırat Üniversitesi'nde görevli 7 öğretim elemanı, TUBİTAK projesi kapsamında biyomimetik akıllı robot balık geliştirdi. Tuna balığı model alınarak yapılan ve 3 boyutlu hareket kabiliyetine sahip olan robotun, araştırma, gözlem, inceleme, keşif ve askeri amaçlı olarak kullanılabileceği belirtildi.
Robotun, üzerinde bulunan sensörler sayesinde gerçek bir balık gibi engellerden sakınarak hareket edebilme özelliğine de sahip olduğu öğrenildi. Ydr. Doç. Dr. Gonca Özmen Koca, "Robotumuz, bir ana gövde, 2 tane kuyruk ve bir tane de esnek kuyruktan oluşuyor" dedi.
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