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Araç sahiplerinin beklediği geldi

in litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11, in litresinde ise 17 kuruşluk e gidildi.

Araç sahiplerinin beklediği indirim geldi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,69 liradan satılan in litre fiyatı 5,58 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,52 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,54 liraya düşecek.

in litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,16 liradan 4,99 liraya, İstanbul'da 5,11 liradan 4,94 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 4,98 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 9 Şubat'ta 16 kuruş e gidilmişti. Motorinin litre fiyatına ise 6 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.

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  • 13 Şubat 2018, Salı 16:35
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