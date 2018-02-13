AK Parti-MHP ittifakında flaş gelişme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu'na ilişkin, "2 komisyon başkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olur." dedi.



Ünal, partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünkü toplantının son olmadığını söyleyen Ünal, çalışmayı bu hafta tamamlayarak genel başkanlara sunacaklarını belirtti.