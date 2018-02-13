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-MHP ittifakında flaş gelişme

ve MHP üyeleri yarın liderlere sunum yapacak.

AK Parti-MHP ittifakında flaş gelişme

Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu'na ilişkin, "2 komisyon başkanı, Sayın ile Sayın Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olur." dedi.

Ünal, partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünkü toplantının son olmadığını söyleyen Ünal, çalışmayı bu hafta tamamlayarak genel başkanlara sunacaklarını belirtti.

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  • 13 Şubat 2018, Salı 18:13
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet &#246;nen mehmet önen

birlesin birlikten kuvvet dogar

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evet1
hayır2
cevapla 13.02.2018 18:48
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